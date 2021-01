Minusio ha 87 abitanti in più

Cospicuo aumento di abitanti nei 12 mesi appena trascorsi a Minusio. La statistica rilasciata dal Comune, infatti, indica un aumento di 87 unità, portando la popolazione totale a 7.423 unità. Nel secondo comune più popoloso del Locarnese, guardando la ripartizione tra i sessi, troviamo dunque 3.487 uomini e 3.936 donne in rappresentanza di ben 68 nazionalità differenti. Sei, inoltre, le persone con 100 o più anni: un uomo e cinque donne.

Durante il 2020 gli arrivi registrati sono ammontati a 615, mentre le partenza a 478. Se le nascite sono state 51, contro le 39 dell’anno precedente, i decessi sono stati 98, con un aumento di 9 unità (pari a circa il 10%) rispetto ai 12 mesi del 2019. Come in molte altre località, non solo del canton Ticino, è ampiamente presumibile che la pandemia da coronarvirus abbia avuto un ruolo importante. Da rilevare ancora che i matrimoni sono stati 38, le unioni domestiche registrate 5 e i divorzi 29.

Le persone che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera sono state poi 19. I cambiamenti d’indirizzo avvenuti all’interno del comune, invece, 312.