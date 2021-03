La riorganizzazione dei trasporti pubblici e gli incentivi nel settore della sostenibilità energetica, così come le priorità da fissare in questo campo. Senza dimenticare la mobilità lenta. Rispondono alle domande su questi temi – o meglio su queste sfide che caratterizzano il presente e caratterizzeranno anche il futuro – i candidati al Municipio di Locarno che partecipano al primo confronto in vista delle elezioni comunali del 18 aprile.

Nancy Lunghi (Sinistra Unita), Maila Santoni (Lega-UDC-Ind.), Matta Scaffetta (Per Locarno) e Pierluigi Zanchi (Verdi e Ind.) concordano sul fatto che in tema di mobilità di possa e si debba ancora fare molto.

Stilare un bilancio preciso della rivoluzione in atto è però ancora prematuro. Non mancano però gli spunti su cosa vada migliorato, sia nel campo della mobilità lenta, sia in quello della sostenibilità ambientale. L’ente pubblico, così come ogni singolo cittadino, può e deve ancora fare molto.