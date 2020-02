Popolazione anziana di Muralto coinvolta nel Piano di mobilità scolastica (PMS). Anche Muralto ha aderito al progetto cantonale che consente di gestire e risolvere i problemi generati dalla mobilità scolastica, ma il Municipio ha colto questa opportunità per verificare la qualità e la percorribilità delle proprie strade dal punto di vista della popolazione anziana. Proprio in questi giorni gli over ‘65 ricevono dall’amministrazione comunale una lettera con allegato un questionario attraverso il quale sono invitati a formulare la propria opinione sul tema della mobilità pedonale. Benché di estensione contenuta, il territorio di Muralto ospita la Stazione FFS ed è attraversato da importanti vie di transito quali gli assi stradali di via Collegiata-Via Municipio-via Nessi verso nord e di via San Gottardo verso sud, i collegamenti con la collina e il lungolago. I principali punti focali su cui si concentra il Piano sono l’Istituto scolastico comunale nonché strutture private come l’asilo nido «Il Cucciolo» e, per quanto concerne gli utenti della terza età, la Residenza Al Parco e il Centro diurno per anziani del Comune.