Dare una seconda possibilità a vestiti che non si indossano più, liberando così quell’armadio fin troppo pieno che ormai sta per cedere. È questo l’obiettivo del primo «Vide Dressing» organizzato dall’Associazione quartiere Rusca e Saleggi (AQRS) che si terrà domenica 27 marzo. Alla Residenza intergenerazionale PerSempre in via Varesi a Locarno, dalle 11 alle 15.30, si «respirerà aria di una moda più accessibile» offrendo una nuova vita ad abiti, borse e accessori «assumendo un comportamento responsabile e contribuendo a ridurre l’inquinamento». Un «Vide Dressing» che, assicurano gli organizzatori, «non sarà un semplice mercatino dell’usato ma un vero e proprio evento che abbraccia la filosofia del riutilizzo, permettendo ai partecipanti di liberarsi del superfluo e risparmiare».