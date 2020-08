Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, attorno alle 13 di oggi, nella spiaggetta libera in via alla Riva a Minusio, una donna anziana, presumibilmente una turista svizzera tedesca, era intenta a fare il bagno quando ha iniziato a manifestare delle difficoltà facendo fatica a rimanere a galla. Immediatamente alcuni bagnanti presenti l’hanno soccorsa e portata a riva. Immediato anche l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA con un’ambulanza ed un’automedica oltre al gommone della Polizia Lacuale. La sventurata è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale la Carità di Locarno. Le sue condizioni sarebbero state giudicate di media gravità e la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Il fatto è accaduto poco lontano dal punto dove domenica scorsa una donna è annegata.