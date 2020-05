È una scelta di continuità quella del Municipio di Locarno per i grandi concerti di Moon and Stars in piazza Grande. Il mandato per l’organizzazione fino al 2025 è infatti stato affidato alla MSF Moon and Stars Festivals SA. Dopo l’invito ad inoltrare possibili candidature, sul tavolo dell’Esecutivo erano giunti 4 dossier, di cui 3 in tempo utile. Dopo un’attenta valutazione, la scelta è caduta sulla MSF, «in particolare – sottolinea una nota diramata da palazzo Marcacci – per la completezza e la concretezza delle informazioni fornite, come pure per le molte opportunità di trasmissione dell’immagine della città, in parte già sperimentate in passato, tramite i canali multimediali del gruppo Ringier, proprietario della MSF». Proseguirà, dunque, la collaborazione con tale gruppo, che si era già occupato dei concerti di Moon and Stars sin dalla loro prima edizione, «offrendo ai turisti e alla popolazione intrattenimenti di qualità con artisti di fama mondiale». Alla società prescelta, dunque, il compito di proporre le edizioni dei grandi concerti, dopo la pausa di quest’anno e fino al 2025.