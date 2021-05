(Aggiornato alle 15.22) Incidente della circolazione oggi, poco dopo le 13 a Magadino. Coinvolto un 19enne motociclista svizzero domiciliato nella regione che circolava sulla strada cantonale in direzione di Bellinzona. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, in fase di sorpasso, ha colliso con l'auto guidata da un 53enne tedesco residente all'estero. L'uomo aveva appena iniziato una manovra di svolta a sinistra in un parcheggio. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano nonché i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure al giovane lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 19enne ha riportato serie ferite.