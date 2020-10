Motociclista ferito in un incidente a Quartino

Un incidente è avvenuto questa sera attorno alle 18.30 sulla strada cantonale a Quartino, all’altezza del distributore AVIA. Un motociclista, che circolava in direzione di Locarno a bordo di una moto immatricolata in Ticino, è caduto a terra, forse urtato da un’auto. Nella caduta l’uomo ha riportato ferite di media gravità ed è stato soccorso dal personale sanitario del SALVA. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico, rimasto fortemente perturbato per circa un’ora.