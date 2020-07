Patrik Arnold, municipale PLR di Maggia dal 2008 e vice sindaco dal 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica con effetto al 30 settembre 2020; non si tratta di un “fulmine a ciel sereno” in quanto Arnold aveva già rinunciato a ricandidarsi in occasione delle Elezioni – poi rinviate – dello scorso aprile; lascia per motivi professionali: da alcuni mesi è infatti vicecomandante della PCI del Locarnese e Vallemaggia, funzione che prevede un gravoso onere di formazione oltralpe a partire dal prossimo autunno. Ha cercato di onorare questo annuo supplementare di legislatura, ma gli impegni professionali sono effettivamente risultati inconciliabili con la carica di Municipale.