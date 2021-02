Museo di storia naturale: meglio Locarno o Faido? La risposta non è ancora scontata, malgrado il Consiglio di Stato, ormai quattro anni or sono, abbia identificato il comparto di Santa Caterina come migliore soluzione, presentando poi – nel dicembre dell’anno scorso – un messaggio con una richiesta di credito di 9,5 milioni per la progettazione della nuova struttura.La Commissione della gestione del Gran Consiglio, infatti, ha deciso – assecondando in parte anche la richiesta contenuta in una mozione interpartitica sul tema – di ulteriormente approfondire le motivazioni che hanno spinto il Governo a prediligere la soluzione sulle sponde del Verbano rispetto ad altre otto opzioni di altrettante località ticinesi. E la decisione è stata presa ieri dopo ricevuto una delegazione leventinese, composta...