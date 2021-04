Nasce l’associazione LocarneseTech per l’industria 4.0

La Città di Locarno, il Comune di Losone e l’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (Erslvm) hanno costituito la scorsa settimana l’associazione LocarneseTech, con lo scopo d’implementare un centro di competenza nel settore della robotica, della meccatronica e dell’industria 4.0 nella regione in riva al Verbano. In particolare, l’associazione mira a creare le condizioni quadro ideali per supportare le aziende del settore già esistenti e per attirarne di nuove, per accrescerne la competitività, per incrementarne il grado d’innovazione, dal profilo sia del prodotto sia dei processi di produzione, nonché per facilitare alle aziende l’accesso a manodopera qualificata. All’atto di costituzione nel comitato direttivo dell’associazione è entrata a far parte anche l’Agie Charmilles Sa in rappresentanza delle aziende del territorio. Il municipale Paolo Caroni, che rappresenterà la Città di Locarno in seno all’associazione in qualità di membro e presidente del comitato direttivo, ha puntualizzato che «uno degli aspetti che sin dall’inizio ha caratterizzato lo sviluppo del progetto LocarneseTech è quello di nascere dal basso, cioè di rispondere alle esigenze e alle sfide future delle aziende e del settore industriale di tutta la regione» in un’ottica e con un approccio innovativo. Dalla valutazione dei bisogni concreti delle aziende del settore è infatti emerso che le stesse sono orientate alla necessità di aumentare il loro grado d’innovazione, così come ad accedere a manodopera qualificata.

