Insieme a sinistra per la socialità e l’ambiente. Questa la denominazione scelta dal fronte unito di PS (partito socialista), PC (partito comunista), GISO (gioventù socialista) e indipendenti per presentarsi alle prossime elezioni comunali a Locarno. «La Lista per il Municipio sarà composta da 5 esponenti di area socialista e da due rappresentanti del partito comunista», si spiega in una nota. «Mentre per il Consiglio comunale verrà presentata una lista allargata che saprà, come fatto finora, avere un occhio di riguardo per i temi ambientali».