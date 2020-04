Leggendo di persone che stanno cercando di fare la differenza mettendosi a disposizione della collettività nella lotta contro il coronavirus, c’è anche chi ha tratto ispirazione dai privati cittadini e ha pensato di offrire un contributo a favore della solidarietà. Come la società Blackpoints AG di Vira Gambarogno. «In Ticino attualmente ci sono varie iniziative volte ad aiutare il prossimo, in particolare ad offrire servizi a domicilio, questo è lodevole ed ammirevole. Quello che a nostro avviso potrebbe dare un’efficienza maggiore a questi servizi è una coordinazione tra tutte queste iniziative», si legge nella nota stampa. L’azienda locarnese ha dunque messo a disposizione di tutti www.solidale.ch. Di cosa si tratta? Di una piattaforma semplice e gratuita che connette persone che hanno bisogno di aiuto ad enti, aziende e volontari che offrono servizi a domicilio.



solidale.ch vorrebbe essere la piattaforma di riferimento per tutte queste iniziative, in modo che sia i volontari sia le persone in cerca di aiuto abbiano un solo punto di riferimento al quale rivolgersi. «Per promuovere la piattaforma abbiamo inizialmente contattato varie associazioni presenti sul territorio e tutti i Comuni ticinesi in modo che possano aderire all'iniziativa. Attualmente stiamo promuovendo solidale.ch su vari social network ed altri canali off- ed online cercando anche collaborazioni con altre iniziative complementari alla nostra», si legge sul comunicato stampa della Blackpoints.