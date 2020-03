È una metamorfosi supersonica quella che, negli ultimi due anni, ha cambiato Aero Locarno SA, società basata all’aeroporto cantonale e nota soprattutto per il suo trentennio di attività come scuola di volo. Nel 2018 ai comandi si erano seduti Stefano Buratti e Daniele Dellea, piloti di linea di lunga esperienza e con contatti privilegiati nel settore. L’obiettivo era chiaro fin dall’inizio: creare sulle rive del Verbano un vero e proprio centro di competenza per la formazione di piloti e affini. Il primo passo – oltre a partnership con compagnie internazionali – era stato quello dell’acquisto di un simulatore di volo da un milione di franchi, installato presso la sede della Aviotrace Swiss, proprio di fronte alla stazione di Mendrisio. Ora stanno entrando nella fase operativa alcune collaborazioni...