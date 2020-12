Il campanello squilla ininterrottamente. Allo sportello c’è la fila. Uno dopo l’altro sfilano gli inviati dei vari reparti, con un solo obiettivo: fare la scorta per non rimanere a secco durante il lungo fine settimana natalizio. Gli spazi sono quelli della farmacia dell’ospedale. È la mattina della Vigilia. Da qui partono scatole e fiale che salvano vite. Organizzare le forniture e la distribuzione è un lavoro fondamentale, affidato alla responsabile Laura Villa e alle assistenti di farmacia. Che normalmente sono tre, ma alle quali si è aggiunta una collega di Mendrisio. Anche qui, insomma, vige la stessa filosofia della solidarietà fra colleghi per far fronte all’emergenza COVID-19. Un terremoto che ha avuto i suoi effetti pure quaggiù, dove, in teoria, la più stringente urgenza non dovrebbe...