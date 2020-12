Natale alla Carità: «Essere qui è una crescita. Grazie di avermelo permesso»

«È stata una crescita. Grazie di avermelo permesso». Cogliere il bene anche dal male è la filosofia di vita di Maurizia Leoni, 33 anni. Una delle infermiere «in prestito» (per usare un brutto termine) alla Carità. Una dei tanti che ha accettato la sfida di mettersi in gioco per essere al fianco dei colleghi di Locarno in un’emergenza sfiancante. Lo aveva fatto a primavera e ci è tornata. Nonostante la fatica, la sofferenza che le è passata sotto le mani e davanti agli occhi. Nonostante un contagio che l’ha sorpresa proprio il giorno del suo compleanno. «Ma, tirando le somme, - racconta – si tratta di un’esperienza arricchente, sia dal lato umano sia da quello professionale. Così ho deciso di tornare. Come tanti altri colleghi. E qui rimarremo fino a quando ce ne sarà bisogno».

Maurizia lavora...