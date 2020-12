Crema di zucca con flan di ricotta e mele, filetto di branzino in guazzetto di olive e pomodori secchi, riso venere, rosette di romanesco, aspic di camomilla e ribes. Dite la verità: dopo aver letto questo menu avete già l’acquolina in bocca e siete pronti a scommettere che potrebbe essere quello di un ristorante stellato. Invece no. È quanto gusteranno questa sera i pazienti e i dipendenti dell’ospedale la Carità. A svelarci il segreto in anteprima è lo chef Rinaldo Palermi. Il cui obiettivo per questo Natale (seguendo peraltro una filosofia che nella sua cucina viene applicata quotidianamente) è quello di coccolare al massimo chi, per malattia o per lavoro, dovrà trascorrere la festività fra le mura dell’ospedale.

Nascosto nei meandri dei piani inferiori, il regno dello chef Palermi ha tutto...