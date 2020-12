I macchinari ronzano, il balletto delle provette è continuo. Da qui passa il destino di molti. Dal verdetto iniziale, lungo tutto il decorso, fino all’epilogo. Felice o meno che sia. Siamo nel laboratorio centrale della Carità, che in questa seconda ondata ha letteralmente raddoppiato la propria attività. «Perché – ci spiega l’accogliente responsabile Paola Guglielmetti – se durante la prima ondata tutta la medicina elettiva ambulatoriale si era fermata e avevamo potuto concentrarci unicamente sulla COVID-19, ora invece le cose vanno avanti come prima e si lavora dunque per tutti i settori operativi». In soldoni, quindi, ci sono da fare analisi per pazienti inviati, ad esempio dai medici, dall’Istituto oncologico, dall’Epatocentro («per questo – chiarisce la capo laboratorio – ‘pungiamo’ una...