È stato detto più volte. Quello che sta per arrivare sarà un Natale diverso. Siamo convinti che davvero lo sarà. Sarà soprattutto un Natale più spirituale. Stretti nell’abbraccio del più piccolo nucleo familiare possibile, in sicurezza, per quanto si può. All’ospedale La Carità questo Natale sarà ancora più speciale, ma sotto un certo punto di vista sarà tristemente una giornata come le altre. Il coronavirus non ha previsto tregue, nessuna illusione. Il «Corriere del Ticino» vivrà da qui, tra i reparti, l’avvicinamento al Natale e sempre qui vivrà la stessa giornata di Natale. Proveremo a raccontarvi tutte le emozioni che riusciremo a raccogliere e a vivere. La malattia, il dramma di un addio, ma anche la solidarietà, le cure, la fatica e la speranza. La speranza che è anche del Natale. Quella...