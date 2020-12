«È stata una giornata molto triste». Michael Llamas è il direttore sanitario dell’ospedale La Carità. È lui ad ammetterlo. Fuori dalla finestra il buio si è preso la scena. Il dottore indossa ancora il suo camice, le maniche alzate, suo segno distintivo, e racconta quella che è stata appunto una lunga giornata. Sei i pazienti accompagnati alla morte, a cui quindi sono state interrotte le cure. È stata una giornata innegabilmente triste allora, anche per lui, soprattutto per lui. «Non esiste mai assenza di dolore quando uno dei tuoi pazienti muore. Poi il fatto che siano così tanti in così poco tempo, be’, lascia il segno».

Il dottore spiega: «In un certo senso, in cure intense, c’è tutto un percorso che si fa con le famiglie. Un percorso che può essere anche piuttosto lungo. Prima del virus,...