Si è trovato un po’ di tempo per festeggiare, poco prima di mezzogiorno, alla Carità. Un piccolo momento insieme nel settore di economia domestica per scambiarsi un dono. «Ogni anno ci ritagliamo qualche minuto per scambiarci dei regalini. Lo facciamo qualche giorno prima di Natale, quando la situazione lo permette», ci raccontano le ausiliarie di economia domestica, quando ci intrufoliamo nella stanza. In un carrello della spesa, con la scritta «lavanderia», ci sono pacchi e pacchettini che ciascuno riceverà da un collega, pescando a sorte un numero. «Gli altri anni preparavamo una sorta di calendario dell’Avvento: ogni giorno qualcuno riceveva un dono. Quest’anno abbiamo raggruppato tutto in un unico giorno». Un momento per scambiarsi gli auguri, per stare insieme e per sorridere dopo un...