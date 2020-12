I suoi occhi sono l’ultima cosa che il paziente vede prima di essere addormentato. Poi, con perizia, il dottor Fabio Lanzi infila un tubo nella gola del paziente, passa attraverso le corde vocali e arriva giù, fino alla trachea, per dare un po’ di riposo ai polmoni attraverso la ventilazione meccanica. Trentasette anni, di Locarno («anche se sono originario di Avegno e il mio cuore è lì», dice), Fabio Lanzi è capo clinica e specialista in medicina intensiva. Con i suoi colleghi in camice blu è colui che si occupa della fase più critica della malattia, intervenendo quando l’apporto di ossigeno delle maschere non è più sufficiente. «Quando serve intubare, spesso la domanda che ci viene rivolta dai pazienti è ‘per quanto tempo?’. Dobbiamo essere realistici: non parliamo di giorni ma di settimane,...