«Noi ci siamo. Per voi». Il presidente dell’EOC Paolo Sanvido questa mattina ha voluto essere presente per fare gli auguri di Natale. Alle 7.30 era già qui alla Carità per vedere con i suoi occhi l’enorme lavoro che giorno dopo giorno, da mesi, il personale ospedaliero porta avanti. «Tutto il Consiglio d’amministrazione sarà sempre al vostro fianco», ha detto durante la riunione mattutina con medici e infermieri. «Siamo stanchi, ma siamo resilienti. Teniamo duro perché abbiamo una missione importante e i pazienti devono sapere di poter contare su di noi», ha spiegato. Sanvido però si è detto anche preoccupato. Preoccupato perché «i comportamenti delle persone possono avere un effetto dirompente sul sistema ospedaliero». «Rispettando le regole, la popolazione rispetta noi. Il nostro lavoro»....