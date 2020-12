«Ho combattuto tutta la vita, non è da me arrendermi. Nessuno dovrebbe mai farlo». Luigia Urchini è un tornado. Ottantotto anni, folti capelli rossi e una pelle di porcellana, è arrivata qui da Cremona a 18 anni per lavorare come riparatrice di paramenti sacri. In Ticino ha poi trovato l’amore e costruito una famiglia a Muralto. «Avevo tre figli, uno è morto oltre vent’anni fa. Ho tanti nipoti e anche la fortuna di aver visto i miei bisnipoti. Siamo una grande famiglia». Luigia è ricoverata alla Carità da 5 giorni, dopo essere stata prima alla clinica Santa Chiara e poi alla Hildebrand. «Stavo prendendo uno scatolone dall’armadio, con dentro tutte le cose invernali, e sono inciampata». Dolori all’anca e al braccio, e poi la positività al coronavirus. «Ma sto bene, d’altronde con tutti questi...