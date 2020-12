Natale alla Carità: «Senza una fine, dov’è il mio limite?»

«Se ci si abitua a questo, forse è meglio cambiare lavoro». Savina Stoppa Beretta e Paola Del Giorgio si definiscono «risorse in prestito». Sono psicologhe e psicoterapeute, lavorano rispettivamente a Mendrisio, presso l’OSC, e a Orselina, presso la clinica Santa Croce. Sono all’ospedale La Carità in prestito, appunto, parte della rete di sostegno per lo stesso personale curante. Perché a certe cose non ci si può abituare. Non ci si può abituare a questo virus, alla morte, ai fatti brutti. E in qualche modo serve sempre una fuga, un aiuto, e non sempre si può fuggire da soli, non sempre le proprie risorse possono bastare.

La loro prima risposta dice tutto. Già, se ci si abitua, meglio cambiare lavoro. «Quello che bisogna fare, piuttosto, è imparare a proteggersi, a preservarsi. Quando parlo...