È un fiume in piena Giacomo Ratti. Lo intercettiamo lungo un corridoio, sulla porta della camera, seduto su una sedia a rotelle, con un ingombrante sacco di plastica giallo sulle ginocchia. «Va a casa?», gli chiediamo. «No, sulla luna», risponde con gli occhi che gli sorridono birichini. Come a tanti, il virus gli è piombato addosso inaspettato. «E sì – racconta ancora – che sono sempre stato molto attento. A casa, a far la spesa. E anche sul lavoro». Il lavoro, già. La passione della sua vita. Si sente mentre ne racconta. «Sono investigatore privato da trent’anni. Ne ho viste di cotte e di crude. In tutto il mondo». Forse è proprio per questo, riflette, che affrontando la COVID-19 «sono sempre stato molto tranquillo».

«È cominciato tutto lunedì scorso (il 14 dicembre, ndr.). Avevo un leggero...