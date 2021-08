Navigazione a pieno regime e più verde sul Lago Maggiore

Navigazione a pieno regime e più verde sul Verbano. Ora anche per ciò che concerne il bacino svizzero. La stagione turistica del servizio di collegamento internazionale sul Lago Maggiore era partita il 4 luglio, con una programmazione modulata man mano per calibrarla in funzione del traffico viaggiatori. E da agosto la Navigazione ha introdotto ulteriori novità: già dal primo del mese, infatti, il servizio di trasporto veicoli tra Intra e Laveno è stato intensificato, ripristinando i traghetti ogni 20 minuti dal lunedì al venerdì nelle fasce centrali della giornata.

Ma non è tutto. Nella flotta viene ora utilizzata la nuova motonave Topazio sull’intero lago, fino appunto in Svizzera, toccando anche gli scali di Brissago, con fermata alle isole, ad Ascona e Locarno. «La nuova motonave diesel-elettrica è stata inaugurata lo scorso 16 aprile ad Arona che fino ad ora ha circolato nelle corse di collegamento Arona-centro lago e nel Golfo borromeo», si legge in una nota.