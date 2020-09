Non c’è due senza tre. Il Consiglio comunale di Losone stasera a larga maggioranza (17 contrari, 7 astenuti e 5 favorevoli) ha respinto la terza richiesta di cittadinanza svizzera della madre di Marko Tomic, co-autore del delitto Tamagni che ha appena finito di scontare 10 anni di carcere. Nonostante per due volte prima il Consiglio di Stato e poi il Tribunale cantonale amministrativo abbia dato ragione alla donna, che tramite il suo legale Yasar Ravi aveva presentato ricorso sui due precedenti dinieghi, la maggioranza dei consiglieri comunali non ha voluto sentire ragioni, rigettando il messaggio municipale di richiesta d’attinenza e sposando così il rapporto di minoranza della Commissione della legislazione redatto da Lega/UDC/Indipendenti. «Nonostante siano quasi trent’anni che vive qui la madre di Tomic non ha mai mostrato di volersi integrare, continuando ad ignorare e facendolo tuttora usi e i costumi del nostro paese», ha detto Roberta Soldati (UDC) riferendosi al recente colloquio con la candidata. «È una pagliacciata. Non vogliamo concedere la cittadinanza a questa donna solo perché è la madre di un omicida. È un inaccettabile accanimento nei suoi confronti per soli scopi elettorali» ha sottolineato sul fronte dei favorevoli Alessandro Chiappini della Sinistra. Ancora una volta, però, il Legislativo ha respinto al mittente la richiesta di passaporto svizzero della signora Tomic, cittadina croata: «Se le piace vivere qui può tranquillamente continuare a risiedere nel nostro comune con il permesso C», ha chiosato Roberta Soldati.