Vieppiù cresciute in varie località, non solo elvetiche, anche Losone dimostra di credere nelle Zone 30. Il Municipio chiede infatti al Consiglio comunale di stanziare in credito di 130.000 franchi per introdurre la misura di moderazione del traffico nei nuclei storici di San Giorgio, San Lorenzo, San Rocco e ad Arcegno.

La prima Zona 30 del comune è comparsa nel 2008 nel comparto scolastico, parallelamente all’apertura del nuovo asilo. Poi, nel 2018, è toccato ad alcune vie di Arcegno e, l’anno scorso, ad altre arterie del comparto dei Saleggi.

Maggiore sicurezza

E ora, appunto, intende verificare, sulla base di dati oggettivi, «l’opportunità e la necessità di estendere tale misura anche ai nuclei storici del Comune, caratterizzati da un tessuto edificato più denso e da un reticolo di strade e vie a tratti sinuosi e stretti, con l’obiettivo di offrire maggiore sicurezza agli utenti dello spazio pubblico», spiega l’Esecutivo nel suo messaggio. Il tutto, rendendo inoltre uniforme il concetto di gestione dei posteggi.

L’analisi già eseguita, che precede uno studio più approfondito, ha evidenziato diversi punti di convergenza tra i quartieri in esame. Come il calibro ridotto delle strade, che impone di rallentare autonomamente. Tanto che la velocità non superata dall’85% dei veicoli (meno di 262 unità al giorno) si situa tra i 24 e i 32 km/h.

Pochi interventi necessari

Tradotto, questo significa che – secondo i parametri in vigore – non si rendono necessarie particolari misure di moderazione del traffico, come dossi o restringimenti. Ci si potrà affidare alla segnaletica verticale e a quella orizzontale. Di qui il credito richiesto, tutto sommato contenuto considerando che si parla di quattro quartieri, per l’introduzione della Zona 30.

