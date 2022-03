I comuni di Brione e Orselina scendono in campo per sostenere il popolo ucraino. Con il motto «Uniti per l’Ucraina», la Fondazione aiuto alla gioventù di Brione sopra Minusio e l’AGISOB (Associazione genitori delle scuole di Orselina e Brione) stanno organizzando una raccolta di beni di prima necessità da inviare nel Paese colpito dal conflitto, che avrà luogo martedì 8 marzo 2022, dalle 09.00 alle 17.00. Il punto di raccolta sarà il posteggio Albergo Dellavalle a Brione sopra Minusio.