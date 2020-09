Anche i soci dell’Associazione Delta Divers di Locarno hanno partecipato negli scorsi giorni all’azione (denominata «Clean-Up») a livello svizzero contro il littering pulendo le rive e i fondali del Verbano allo scopo di sensibilizzare la popolazione e conservare la fauna ittica. Mentre i volontari pulivano le rive ed il bagnasciuga, i sub si sono immersi per recuperare i rifiuti sul fondo nei pressi della Lanca degli Stornazzi trovando letteralmente di tutto. Oltre alla spazzatura dovuta alla noncuranza (come ad esempio lattine e bottiglie di vetro) e ad evidenti incidenti (ombrelloni o remi) sono stati recuperati anche ingombranti di una certa dimensione alla stregua di copertoni, batterie di automobili e motori di barche. Con soddisfazione il presidente Heinz Müller sottolinea il coinvolgimento nell’azione di un buon numero di bambini: «Vogliamo garantire che le prossime generazioni possano godere delle meraviglie sommerse, ed in questo senso la partecipazione dei più piccoli è fondamentale. La nostra attività interessa sempre di più le famiglie e i più giovani».