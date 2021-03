Nella movida superblindata del lungolago

Una dozzina di agenti della cantonale e delle comunali di Locarno e Muralto, più altri quattro “vigilantes” privati: è questo lo schieramento messo in campo per sorvegliare la “movida” sul lungolago di Muralto nel fine settimana, dopo che albergatori e residenti nelle scorse settimane si erano lamentati degli schiamazzi notturni e del degrado provocato dalla concentrazione di giovani festaioli sull’invidiato “quai” muraltese. E le misure preventive e dissuasive, con il discreto impiego di forze dell’ordine pubbliche e private, sembrano funzionare da deterrente almeno per rumori molesti e risse.

Forze dissuasive

Venerdì 12 marzo, verso l’una di notte, chiusi per COVID bar e discoteche, ci sono una cinquantina di giovani che stazionano sul lungolago muraltese. Il “clou” della festa open air si...