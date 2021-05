È inaccettabile la situazione nelle Zone 30 cittadine? Secondo il consigliere comunale Marco Bosshardt (PLR), che ha interrogato il Municipio in merito, la risposta è sì. Mentre per l’Esecutivo «un bilancio attuale della situazione, apparentemente non identifica una particolare criticità nei comparti» in cui la misura di moderazione del traffico è in vigore. Esecutivo che, dati alla mano, sottolinea come «la percezione soggettiva delle velocità di percorrenza» possa «trarre in inganno».

Come sulle altre strade

Vediamo dunque questi dati, che si riferiscono ai monitoraggi eseguiti nel 2020, un anno comunque particolare a seguito della pandemia, durante il quale la Polizia ha dovuto concentrarsi anche su altri e nuovi compiti. Sulla scorta dei controlli eseguiti nelle Zone 30 con apparecchiature come i «viacount» su 11 postazioni, rispettivamente con il radar amico su altre 17, i rilevamenti mostrano come il V85 (la velocità non superata dall’85% degli utenti) è stato inferiore o uguale alla soglia di 35 km/h (o la soglia è stata superata di 1-2 km/h). Di qui si può ritenere «che la segnaletica di Zona è sufficiente per garantire l’effettivo rispetto del limite di 30 km/h». Il tasso del 7,32% di contravvenzioni emesse per superamento di velocità – 89 veicoli controllati con 4 multe – non si discosta inoltre da quanto si registra sul resto della rete stradale.

Le precedenze da destra

V’è poi il capitolo precedenze da destra, marchio caratteristico delle Zone 30. Dopo i primi mesi, in cui sono state attivate misure di accompagnamento, «le criticità sono rientrate» e l’utenza sembra rispettarla. Su 84 controlli della circolazione effettuati nel 2020 in tutti gli ambiti, gli incidenti sono stati 3 e le multe 150, di cui solo una per mancata precedenza.

Il senso unico su via d’Alberti

Si passa poi al senso unico su via d’Alberti, cui dopo un periodo di rodaggio ci si è abituati: controlli 5, incidenti 0, multe 6. In merito, invece, al divieto di svoltare a destra all’uscita di via A. Pioda i controlli pianificati sono stati 15 e le multe 7. Infine il transito su via B. Rusca, concesso solo con autorizzazione municipale: controlli pianificati 3, multe emanate 3.

