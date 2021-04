La Polizia cantonale ha confermato oggi con un comunicato che non si registrano feriti nell’incendio scoppiato ieri sera attorno alle 20.30 a Lavertezzo presso una ditta specializzata in rottamazione e raccolta di ferro e metallo, carta e legname. Un’inchiesta di polizia è stata aperta per stabilire le cause del rogo che ha interessato il deposito rottami.