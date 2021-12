Uno dopo l’altro i centri del cantone stanno annullando gli eventi previsti fra fine e inizio anno. Dopo Ascona e Lugano, è ora la volta di Locarno che rinuncerà nuovamente al tradizionale veglione di San Silvestro a Locarno on Ice. A deciderlo sono stati gli organizzatori dell’evento, che hanno optato per la chiusura di villaggio e pista alle 20.30 del 31 dicembre, subito dopo il concerto della Paolo Tomamichel Band. La pista riaprirà il 1. gennaio alle 10, mentre il villaggio alle 14. Il Municipio, dal canto suo, ha invece deciso di annullare il tradizionale scambio di auguri (con discorso del sindaco) in piazza Grande. Sempre pensando alla fine dell’anno, l’Esecutivo locarnese, si legge in una nota, «coglie l’occasione per ricordare l’importanza di evitare assembramenti e raccomanda fortemente l’uso della mascherina nelle situazioni e nei luoghi in cui non possono essere garantite le dovute distanze tra le persone». In particolare si indicano piazza Grande, Largo Zorzi, piazza Castello, piazza Remo Rossi e i sottopassi della Rotonda. «Si tratta – aggiunge il Municipio – di misure di prevenzione molto efficaci per ridurre i contagi e per aumentare la protezione della popolazione». In ogni caso a tutti gli esercizi pubblici della città sarà concesso il prolungo d’orario fino alle 3. A partire dalle 2 il volume della musica non dovrà però arrecare disturbo, sarà vietato lo sparo di mortaretti o l’uso di fuochi d’artificio e andranno rispettate le disposizioni anti COVID-19.