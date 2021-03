La bandiera del Consiglio d’Europa anziché sul pennone di Palazzo Marcacci finirà ben piegata nella sua soffitta. È questa in sostanza la risposta dell’Esecutivo ad un mozione di Pier Mellini e alle indicazioni della Commissione della legislazione che, accogliendo in parte le osservazioni del consigliere comunale socialista, chiedeva di esporre la bandiera del Consiglio d’Europa solo il 5 maggio e soltanto dopo «previa adeguata informazione». L’Esecutivo «condividendo che l’esposizione della bandiera crei ambiguità, non può peraltro che preavvisare negativamente la richiesta di esposizione della bandiera del Consiglio d’Europa il 5 maggio di ogni anno», si legge nelle osservazioni inviate prima della discussione in Consiglio comunale messa all’ordine del giorno per il prossimo 29 marzo, ultima seduta della legislatura.