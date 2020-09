Il municipale di Locarno Niccolò Salvioni ha deciso di lasciare in anticipo il suo posto nell’esecutivo cittadino. Stando alla Regione, i motivi che hanno spinto il politico del PLR a dimettersi sono di carattere professionale. Salvioni aveva comunque già annunciato che non si sarebbe ricandidato per le elezioni comunali. Primo subentrante è Andrea Giudici, granconsigliere, che però si è detto ancora indeciso se accettare la carica.