Niccolò Salvioni ha deciso di non sollecitare un nuovo mandato. Così non sarà in lista alle prossime elezioni comunali a Locarno. Sebbene l’ufficializzazione avverrà solo al termine della riunione di comitato del PLR, prevista giovedì sera, è il diretto interessato a confermare la notizia al Corriere del Ticino.«Non è stata una decisione facile», spiega il municipale in carica a...