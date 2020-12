«Negare l’accesso e il parcheggio alle auto in piazza Grande durante le domeniche festive è una decisione pragmatica, non ideologica. Né tantomento elettorale». Il PLR cittadino, a firma del suo vicepresidente Carlo Monti, in una lunga lettera replica alla critiche avanzate dal Comitato e Gruppo territorio del Partito Socialista sulle dichiarazioni espresse dal sindaco Alain Scherrer a proposito della riapertura di piazza Grande alle auto, come paventato dalla SCIA, Società Commercianti Industriali e Artigiani del Locarnese. Scherrer, nel commentare la richiesta dei commercianti, aveva espresso le sue riserve, considerando inconciliabile la presenza delle auto con il progetto di abbellimento della piazza in allestimento.

Dichiarazioni travisate

«Dire che Scherrer si preoccupi «unicamente» dell’inconciliabilità parcheggi-decorazioni è travisare le sue dichiarazioni, e concludere che non abbia pensato alle norme pianificatorie è una sciocchezza: Scherrer se ne occupa da almeno 20 anni, da quando entrò in Consiglio comunale nel 2000. In realtà si scontrano due modi di far politica: quella pragmatica, realista, concreta che caratterizza i liberali radicali, e quella idealista, dogmatica e inflessibile di chi è incapace di accettare la possibilità di trovare compromessi, eccezioni, deroghe se la gravità della situazione lo richiede, perché non di una regola si tratterebbe, ma di una deroga limitata a tre giorni. Il dialogo non lo si nega a nessuno perché foriero di soluzioni alternative. Anche noi non riteniamo che la richiesta della SCIA possa aiutare granché i commerci cittadini e che invece di cercare soluzioni vecchie sia necessario individuarne di nuove. Tuttavia crediamo sia doveroso da parte dell’autorità politica vagliare con attenzione tutte le proposte, discuterle e poi decidere, senza preclusioni di sorta. Anzi, che sia necessario cercare tutti assieme soluzioni concrete in tempi brevi, per questa emergenza straordinaria, e per il medio e lungo termine, perché in ogni caso tutti i commerci presenti in città meritano la massima comprensione e sostegno e perché le loro difficoltà non termineranno con la fine della pandemia. Ricordiamo inoltre che la SCIA non rappresenta tre bottegucce destinate al declino, ma decine di negozi, ditte, commerci che occupano centinaia di dipendenti con famiglie», sottolinea il vicepresidente Monti.

Ma quale agorafobia...

Che poi si lancia in un affondo: «Secondo gli «psicologi» del PS, i liberali sarebbero malati di agorafobia, del vuoto di piazza Grande. Ebbene sì. Perché non vogliamo una città morta, svuotata della vita vera di Locarno e dei locarnesi che i commerci garantiscono, e ritrovarci uno spazio che va da Viale Zorzi, piazza Grande fino al Palacinema tutto messo a nuovo su cui si affacciano serrande chiuse e vetrine vuote, e casse comunali vuote anch’esse, perché a riempirle contribuiscono e di molto proprio questi commerci, anche per pagare tutti quei servizi e quelle prestazioni che i socialisti rivendicano ogni giorno», conclude Monti, ribadendo che Alain Scherrer è il sindaco della Città «a cui compete il benessere di tutti i cittadini e il dovere non di dire sì ad ogni richiesta, ma di vagliarla ed impegnarsi per trovare il modo di arrivare a una soluzione ragionevole e praticabile».

Autosilo gratuito

Sosta gratuita nell’autosilo di Largo Zorzi per sei giorni di dicembre, a cominciare da martedì 8, festa dell’Immacolata. Il Municipio di Locarno ha parzialmente accontentato i commercianti cittadini ampliando le agevolazioni per l’autosilo di Largo Zorzi durante le aperture straordinarie dei negozi, arrivando a sei giorni di sosta, nella fascia oraria compresa dalle ore 10 alle 18, senza dover pagare il ticket. Dunque martedì 8, domenica 13, mercoledì 16, domenica 20, mercoledì 23 e domenica 27 dicembre parcheggi gratuiti all’autosilo cittadino. Disponibilità di soste senza pagare anche sul lungolago, in viale Respini, mentre quattro posteggi in Città Vecchia e altrettanti in zona Posta avranno la prima mezz’ora gratuita.

©CdT.ch - Riproduzione riservata