Niente sorprese in Città mentre a Muralto risorge l’opposizione

Scaduto il termine per il deposito delle candidature in vista delle elezioni comunali del 5 aprile, a Locarno si profila un ricambio in Municipio – poiché Paolo Caroni (PPD), Ronnie Moretti (PS) e Niccolò Salvioni (PLR) non si ripresentano – ma non vi sono invece sorprese dell’ultim’ora sul fronte delle liste. In corsa, dunque, gli uscenti liberali radicali Alain Scherrer (sindaco) e Davide Giovannacci, ai quali – tra gli altri – si aggiunge Nicola Pini. Il PPD, che d’ora in avanti si chiama Per Locarno inglobando gli indipendenti, perde come detto il vice sindaco, ma schiera l’uscente Giuseppe Cotti assieme in particolare agli attuali consiglieri Barbara Angelini Piva, Alberto Akai e Mattia Scaffetta. Divise le forze progressiste. Da un lato c’è Insieme a sinistra per la socialità e l’ambiente, lista composta da PS, PC, GISO e indipendenti, che propone in particolare il già municipale della Città Bruno Cereghetti, Fabrizio Sirica e il capogruppo consigliare Pier Mellini. Dall’altro lato, invece, Verdi-POP-Ind. con, tra gli altri, gli attuali consiglieri Pierluigi Zanchi e Marko Antunovic (eletto per il PLR, ma dichiaratosi di recente indipendente) assieme a Fiorenzo Cotti (fratello del municipale popolare democratico). Infine, il gruppo Lega-UDC-Ind., per il quale spiccano l’uscente Bruno Buzzini e il capogruppo Bruno Bäriswyl.