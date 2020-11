Luglio 2021. Salvo ritardi dovuti alla procedura, ed evoluzione della pandemia permettendo, è questa la data che a Minusio coinciderà con l’inizio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola dell’infanzia.A confermare il cronoprogramma che emerge dal concorso per le prestazioni d’architettura, appena pubblicato dal Comune, è il municipale Massimo Lafranchi, a capo del Dicastero formazione. «L’obiettivo è quello di effettuare le opere di maggiore impatto, come ad esempio le demolizioni, durante l’estate, ovvero quando la scuola è chiusa, così da non pesare sulle attività didattiche», spiega Lafranchi, interpellato dal CdT. «Poi, ovviamente, il cantiere andrà in avanti, ma con lavori che dovrebbero disturbare molto meno». Per l’ampliamento, infatti, si prevede una struttura prefabbricata,...