Per superare l’impasse sul nodo intermodale alla stazione FFS di Muralto il tempo stringe. In ballo ci sono cospicui sussidi federali. Se le tempistiche previste per la realizzazione dell’opera, contemplata nel programma d’agglomerato del Locarnese (PALoc) non verranno rispettate tali sussidi andranno persi. Lo ha ribadito lunedì sera durante la seduta del Consiglio comunale il municipale Renato Canziani rispondendo ad una interpellanza con la quale il gruppo Muralto Democratica chiedeva appunto lumi sulla procedura in corso dopo la frenata del Cantone sul credito riguardante il nodo intermodale. Nel concreto, se i lavori di realizzazione dell’opera ritenuta centrale per quanto attiene all’offerta di trasporto pubblico nella regione non inizieranno entro il primo semestre del 2025 il cofinanziamento di Berna ammontante al 40% della spesa totale decadrà. «Inoltre – ha aggiunto Canziani – ogni inadempienza rispetto alla scaletta di realizzazione prevista dal PALoc comporta una penale a carico del Comune».

Varianti allo studio

La parola d’ordine, riecheggiata anche lunedì sera nella Sala congressi dove si è svolta la riunione del Legislativo muraltese, è dunque guardare avanti. Per questo, già lo scorso 6 dicembre, la Delegazione delle autorità ha deciso di affidare allo studio d’ingegneria Francesco Allievi il mandato di verificare l’esistenza e la possibilità sul territorio di eventuali varianti al progetto finora elaborato, approfondendo gli altri progetti presentati nell’ambito del mandato di studio in parallelo. «Non illudiamoci e non illudiamo la popolazione che sia facile trovare soluzioni alternative a quella che gli esperti avevano ritenuto fosse la migliore possibile», ha comunque tenuto a sottolineare Canziani nella discussione sviluppatasi dopo le risposte date all’interrogazione del gruppo Muralto Democratica. «Tutti – ha aggiunto – riconosciamo il valore di viale Cattori. Ma ripeto: la soluzione che prevede il transito dei bus su quell’arteria è stata ritenuta la migliore tra quelle proposte. Ora vediamo cosa proporrà lo studio Allievi. La Delegazione delle autorità, e non solo il Municipio, promuoverà un nuovo progetto unicamente se esisterà un’alternativa a quanto finora studiato ed approfondito.

Tra ritiri e bocciature

Di viabilità trattava anche un secondo tema all’ordine del giorno della seduta di lunedì del Consiglio comunale di Muralto: il credito di 176.000 per la progettazione definitiva degli interventi di moderazione del traffico e di riassetto urbano del comparto del lungolago. Ebbene, preso atto dei rapporti commissionali, il Municipio ha deciso di ritirare il messaggio. Nel frattempo, come riferito ancora da Canziani, l’Esecutivo ha già provveduto ad allestirne uno nuovo che si concentra unicamente sul tratto del lungolago compreso tra il ristorante Sensi ed il confine con il comune di Minusio, tralasciando gli altri due comparti previsti in un primo tempo visto e considerato che il loro futuro assetto dipenderà dalla soluzione che verrà individuata per il nodo intermodale alla stazione FFS. Ritirato anche il messaggio che proponeva la ratifica del credito di 62.000 franchi per sistemazioni stradali: il Municipio lo ripresenterà con i dovuti approfondimenti. È invece stato bocciato il credito di 15.000 franchi riguardante i lavori per la sistemazione della camera mortuaria. Erano necessari 16 voti, ma con l’astensione dell’intero gruppo Muralto Democratica il messaggio municipale ne ha ottenuti solo 15. Hanno infine fatto l’unanimità la richiesta di un credito di 100.000 franchi necessario alla sostituzione dei parchimetri di vecchia generazione nonché le quattro domande di naturalizzazione con le quali si era aperta la seduta.

Nuovi posteggi per i porti

Al termine della prima riunione dell’anno del Legislativo muraltese, il gruppo Ordine e Progresso e Indipendenti ha presentato una mozione con la quale propone di risolvere le operazioni di scarico nelle vicinanze del porto del Burbaglio e del porto comunale. E questo elaborando una base legale affinché sia creato uno posteggio nei pressi dei citati porti quale stallo, appunto, di carico e scarico a disposizione degli inquilini delle due infrastrutture.

