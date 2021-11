Nel 2019, Consiglio di Stato, Municipi di Muralto e Locarno, Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) e FFS hanno sottoscritto una dichiarazione di impegno concernente la realizzazione del nodo di interscambio della stazione di Locarno-Muralto, opera centrale del Programma d’agglomerato (PALoc). Il progetto si inserisce in un concetto urbanistico e di riqualifica del comparto, sviluppato nel 2016 tramite una procedura di mandati di studio in parallelo.

Il Municipio di Muralto si è a sua volta impegnato a concretizzare le basi pianificatorie complementari per sviluppare gli altri contenuti del comparto (spazi commerciali e lavorativi all’interno del terminal bus, nuovo autosilo P+R e per i bisogni di corta durata, ala residenziale e parco a monte della stazione).

Il CdS ha così proceduto ad allestire il progetto stradale per le parti di sua competenza e a richiedere al Parlamento il credito di realizzazione (CHF 15 milioni). Quest’ultimo è parte del Messaggio governativo n. 7927 dell’11.11.2020 relativo a investimenti per complessivi CHF 32 milioni.

Parallelamente, il Municipio di Muralto ha sottoposto al Consiglio comunale la proposta di modifica del Piano regolatore e la richiesta di credito per le proprie parti d’opera. Le decisioni prese dal Consiglio comunale sono state oggetto di tre ricorsi e di una raccolta di firme per richiedere il referendum. Il CdS ha recentemente accolto i ricorsi ed annullato le decisioni del Consiglio comunale.

Constatando come il lavoro congiunto degli scorsi anni non possa più essere considerato condiviso, tanto che a livello locale è emersa l’intenzione di rimettere in discussione pure elementi importanti del nodo di interscambio, ciò che costituisce un unicum a livello cantonale per questo genere di opere, non sono date le premesse per procedere con il progetto.