FFS, Cantone e Comune di Muraltoperorano la causa del nodo intermodale della stazione in vista del referendum, che si terrà probabilmente nella seconda metà di giugno, nonché dell’esito dell’iter ricorsuale sulla procedura pianificatoria per la variante di PR che comprende la realizzazione attorno allo scalo della nuova pensilina per i bus e di un autosilo da 420 posti. «Il nodo intermodale della stazione FFS di Locarno-Muralto rappresenta uno degli elementi portanti del rinnovo delle infrastrutture del trasporto pubblico cantonale. Nei prossimi anni, questa misura del Programma d’agglomerato del Locarnese rivoluzionerà il modo di spostarsi e di viaggiare di decine di migliaia di persone del Locarnese, e non solo. La sua realizzazione completerà l’ammodernamento delle principali stazioni della Città Ticino – insieme a Bellinzona, Lugano, Mendrisio e Chiasso - in seguito all’apertura della Galleria di base del Monte Ceneri entrata in esercizio lo scorso 13 dicembre». In un comunicato congiunto di Comune, FFS e Cantone si ribadisce la peculiarità del futuro nodo intermodale della stazione di Locarno-Muralto, «elemento centrale della mobilità regionale che porterà benefici diretti e indiretti agli utenti del trasporto pubblico e privato», si sottolinea.



Rivoluzione decennale

Una presa di posizione determinata da parte di FFS, Cantone e Comune anche perché le cifre in ballo non sono indifferenti. A cominciare dagli investimenti, che tra ristrutturazione dello scalo, già ultimata dalle FFS, realizzazione dell’autosilo e della pensilina sfiora i 27 milioni di franchi. Investimenti necessari, però, per «governare» nel migliore dei modi l’incremento del traffico passeggeri che comporta l’apertura della galleria di base del Ceneri. Dal 5 aprile prossimo la stazione di Locarno-Muralto sarà servita da collegamenti rapidi diretti per Lugano ogni 30 minuti, rispetto all’attuale cadenza oraria e ogni ora partirà un treno per Zurigo/Basilea e uno per Milano Centrale. Si stima che nei prossimi 10 anni l’utenza ferroviaria alla stazione di Locarno-Muralto aumenterà in media dagli attuali 8.000 a circa 12.500 passeggeri al giorno. Aumenteranno anche i passeggeri dei bus: da 5.000 a 9.000 al giorno, si evidenzia.



Il nuovo terminal

