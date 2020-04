«Noi, collaboratori, ci sentiamo disorientati»

Una lettera aperta firmata da una trentina di dipendenti della casa per anziani Cinque Fonti di San Nazzaro per chiedere a tutti coloro che hanno a cuore l’istituto di fare chiarezza sulle ultime decisioni che hanno creato disorientamento fra il personale. In un periodo, quello che stiamo vivendo, già difficile a seguito dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. «Ci rivolgiamo agli ospiti della casa, ai loro parenti, ma anche e soprattutto ai cittadini ed ai politici del Gambarogno», esordisce la missiva trasmessa oggi alla nostra redazione.

La lettera nella parte iniziale riassume brevemente i fatti accaduti negli ultimi mesi che «sono per noi motivo di profondo disagio e preoccupazione», osservano i firmatari. In particolare si fa riferimento al cambio di direttore dopo soli tre mesi (era entrato in carica lo scorso settembre) che ha ulteriormente creato agitazione. La nomina e il modo di gestire la struttura da parte del nuovo numero uno erano infatti stati accolti positivamente dai dipendenti, così come la sua volontà di finalmente concretizzare il piano di formazione e di aggiornamento del personale che «da anni reclamavamo invano».

Abbiamo avvertito, sottolineano i collaboratori, che «erano in atto importanti e positivi cambiamenti. Ci siamo sentiti ascoltati e considerati, coinvolti nelle decisioni quotidiane. Abbiamo finalmente potuto svolgere le funzioni che competono al nostro ruolo professionale». La decisione di cambiare ha riportato il personale alla situazione precedente, generando ancora disorientamento.

Si sono altresì aggiunti altri addii (che tralasciamo di ricordare per motivi di spazio) e poi ecco un’altra direzione. «Ci sentiamo in balia degli eventi», rileva insomma il personale della casa per anziani Cinque Fonti di San Nazzaro fondata nel 1933. Una situazione, che sommata ad altre, «genera ansia e preoccupazione soprattutto in questo periodo che già costringe i nostri ospiti ad un isolamento prolungato dovuto all’emergenza sanitaria in corso». Ovvero alla pandemia che sta colpendo così duramente il nostro Cantone ed altri Paesi nel mondo.

I collaboratori dell’istituto si dicono inoltre rammaricati per il fatto di dover apprendere molte delle informazioni che concernono la casa anziani dai media. «Tutto questo suscita preoccupazione e compromette indubbiamente l’immagine della Casa per anziani. Ma soprattutto pregiudica la qualità del lavoro e del servizio, turbando la serenità di collaboratori, ospiti e parenti. Ci auguriamo di cuore ed auspichiamo che la Cinque Fonti possa al più presto ritrovare una gestione (...)» che possa «garantire qualità e serenità nel lavoro».

Il Corriere del Ticino, come impone la deontologia professionale, ha subito contattato la direzione per avere una replica alla missiva. Una risposta dettagliata, ci è stato assicurato, arriverà nei prossimi giorni. Prima l’istituto vuole discuterne con i collaboratori.

