«La strumentalizzazione politica e mediatica purtroppo non giova ad affrontare le problematiche che sono presenti in tutti i settori. Il confronto, serio e secondo le regole del partenariato sociale, deve avvenire nelle sedi opportune mentre le polemiche non servono a nessuno». Così la Società svizzera impresari costruttori sezione Ticino (SSIC) in una sorta di risposta all’interrogazione inoltrata dall’MPS al Governo cantonale, in merito alla vicenda del sindacalista aggredito dal titolare di un’impresa della Vallemaggia, affiliato alla stessa associazione.

L’MPS, ricordiamo, rimarcava come la SSIC non avesse ancora preso posizione sulla questione. «L’Ufficio presidenziale [...] non ha ritenuto di doversi esprimere in primo luogo perché i fatti dovranno essere accertati dall’inchiesta in corso e, secondariamente, perché è evidente che la linea dell’associazione da sempre è improntata su comportamenti civili e sul rispetto delle regole», si sottolinea dunque in una nota della SSIC.