Non c’è pace per le scuole comunali Al Burio di Gordola, del cui risanamento si parla ormai da diversi anni. A metà maggio il Municipio avevano presentato un messaggio con una richiesta di credito di 3,8 milioni di franchi per procedere alla sistemazione della palestra, operazione ormai non più procrastinabile. Nello stesso documento l’Esecutivo illustrava le fasi successive, i loro costi e la tempistica, prevedendo un investimento di circa 20 milioni di franchi, da realizzare a tappe da qui al 2026. Ora, però, a scendere in campo è la sezione locale del PLR, che contesta sia la cifra prevista (per i liberali radicali non bisognerà superare i 16 milioni) sia l’iter previsto. «Il PLR – si legge fra l’altro nella nota – non è d’accordo di approvare dapprima un credito per il solo risanamento della palestra di 3,8 milioni e poi gli altri crediti che seguiranno di volta in volta». Procedura che viene definita «tattica del salame». «Prima di approvare questo credito – proseguono i liberali radicali – auspichiamo di avere un progetto generale aggiornato che consideri la ristrutturazione globale. Solo così la vigilanza sui costi può essere garantita». Altre obiezioni riguardano il previsto nuovo blocco e la scuola dell’infanzia, per la quale si chiede una pianificazione a medio-lungo termine. Per quanto riguarda la piscina, nel comunicato si fa notare che essa «non è più funzionante da oltre 10 anni funzionante e nel frattempo si è trovata una soluzione con il vicino Centro sportivo di Tenero. Si può valutare la trasformazione della piscina in una sala multiuso, con la possibilità di modularla per l’insediamento di nuove classi o di una palestra nel caso di necessità. Se però il budget di 16 milioni può essere rispettato, il PLR è disposto a valutare anche il rinnovo della piscina scolastica». I liberali radicali auspicano, infine, sul tema una discussione aperta e «senza steccati» con gli altri partiti, cercando una soluzione finanziariamente sostenibile che non pregiudichi gli altri investimenti del Comune.