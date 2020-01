Non sarà un «Esecutivo fotocopia» quello che scaturirà dalle urne il prossimo aprile a Minusio. L’attuale municipale del gruppo Unione socialisti e indipendenti (USI) Paolo Kaehr ha infatti deciso di non sollecitare un nuovo mandato. L’USI ha nel frattempo designato i candidati che correranno per la sua poltrona. Si tratta di Massimo Mobiglia, Veronica Provenzale Uriati, Robert Schneider e Aldo Daniele Zwikirsch. Completata anche la lista per il Consiglio comunale, nella quale figurano dodici nominativi, fra i quali anche quelli appartenenti a persone alla loro prima esperienza politica. L’obiettivo del gruppo è quello di confermare la propria presenza nell’Esecutivo e nel Legislativo, «per continuare a lavorare sui temi della socialità, della cultura e della difesa dell’ambiente, come fatto finora».