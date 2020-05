Con il caldo e la stagione estiva ormai alle porte lo Stato maggiore di condotta ci ha rassicurati: la zanzara tigre non veicola il coronavirus. Ciò non toglie che il molesto insetto rimane un gran fastidio, oltre ad essere il vettore di altre malattie, potenzialmente anche pericolose. Proprio per questo la task force nata quattro anni fa sul Piano di Magadino, nell’enclave locarnese delle Gerre di Sotto, non abbassa la guardia, anzi. Anche sull’onda degli ottimi risultati riscontrati nella battaglia, l’armata anti zanzara è già scesa in campo e i trattamenti settimanali sono iniziati a fine aprile. Il tutto con l’obiettivo di rendere possibili anche quest’estate grigliate in giardino, bagni in piscina e lavori nell’orto. Attività che, prima dell’iniziativa promossa da Pierluigi Zanchi, consigliere comunale locarnese, nella zona del Piano erano diventate praticamente impossibili. Di più. La presenza in massa del fastidioso insetto aveva reso un vero calvario anche il lavoro per i dipendenti delle numerose aziende presenti in zona.