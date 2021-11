Non un semplice autosilo ma un toccasana per i Monti

Poche criticità, tanti pregi

Come si può desumere dal risultato della votazione, l’autosilo dei Monti ha raccolto i favori di tutti i gruppi politici. Le uniche perplessità sorte in seno al Consiglio comunale, in sostanza, riguardano le modalità scelte per il pagamento dei parcheggi, che sarà gestito attraverso un parchimetro. «Ciò che comporterà un controllo quotidiano da parte della Polizia cittadina», ha sottolineato Simone Beltrame (Per Locarno), facendo eco al relatore del rapporto della Gestione Fabrizio Sirica (Sinistra Unita). Una modalità ritenuta scomoda, che diversi consiglieri auspicano venga rivalutata in futuro. Considerando, come spiegato ancora dallo stesso Sirica, «le possibilità tecnologiche odierne e anche la giurisprudenza in materia».

«I pregi del progetto – ha comunque rimarcato Luca Renzetti (PLR) – superano di gran lunga le criticità». Criticità legate, ha detto, anche «all’alto tenore dell’investimento». La cifra ipotizzata anni addietro, infatti, era sensibilmente inferiore. Ma nel frattempo sono anche stati introdotti diversi altri interventi, che renderanno l’opera ancora più completa. Tanto da poterla definire «un elemento fondamentale per il futuro edificatorio e per la vivibilità del quartiere», come sottolineato ancora da Sirica. Adesione, infine, anche sul fronte dei Verdi, seppur «storcendo il naso». Perché, ha spiegato Francesca Machado-Zorrilla «ancora una volta la Città punta sull’aumento dei posteggi anziché sul potenziamento del trasporto pubblico».